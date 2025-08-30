Более 6 тыс. первоклассников получили наборы от профсоюза образования Москвы

Подарочные наборы включают в себя канцелярские принадлежности

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. школьных наборов для первоклассников с канцелярскими принадлежностями и книгами вручил семьям в преддверии Дня знаний профсоюз образования Москвы. Об этом ТАСС сообщил председатель профсоюза образования столицы Константин Гужевкин.

"День знаний - праздник для каждого ребенка, а еще это серьезная подготовка и зачастую немалые расходы для семей. Поэтому ежегодно профсоюз образования проводит большую системную работу по поддержке родителей и детей и помогает снизить финансовую нагрузку в преддверии учебного сезона. К 1 сентября мы готовим подарочные комплекты, которые включают в себя все необходимое для успешного старта учебы: тетради и канцелярские товары, материалы для творчества и развития художественных способностей. В этом году такие наборы получили свыше 6 тысяч московских семей - членов профсоюза", - сказал Гужевкин.

По его словам, подарочные наборы вручили через первичные и территориальные профсоюзные организации города накануне праздника. Помимо вручения школьных наборов будущим первоклассникам и памятных подарков выпускникам, профсоюз реализует социальные проекты по доступному отдыху и дополнительному образованию детей. За летний сезон семьи с детьми смогли побывать в санаториях и пансионатах, посетить различные мероприятия.