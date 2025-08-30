Председатель Госдумы уточнил, как будут работать меры по борьбе с мошенниками, запрет навязывания допуслуг и усиление контроля за мигрантами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в сентябре. В их числе - начало работы комплекса мер, направленных на борьбу с мошенниками, запрет навязывания гражданам дополнительных платных услуг и усиление контроля за мигрантами.

Как отмечается в канале Володина в Max, с 1 августа для борьбы с мошенничеством заработает "период охлаждения" при выдаче кредитов, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Появится также возможность назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов со счетов и получения наличных. Кроме того, будет возможно оформить через МФЦ самозапрет на выдачу кредита. Правоохранительные органы получат возможность во внесудебном порядке получать от банков информацию по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел.

"Созданы механизмы, позволяющие защитить от действий мошенников людей, а также уберечь их от финансовых потерь", - отметил Володин.

Касаясь усиления контроля за мигрантами, председатель Госдумы отметил, что, в частности, повышаются действующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан, приезжающих в Россию. Также в Москве и Московской области заработает эксперимент, предусматривающий для мигрантов обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию, биометрическое фотографирование и мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное мобильное приложение. "Все это позволит повысить прозрачность учета иностранных граждан, а также будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции", - подчеркнул Володин.

Кроме того, с начала сентября запрещается навязывать гражданам дополнительные платные услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение. Покупатель будет вправе потребовать от продавца возврата средств за товары и услуги, предоставленные без его согласия.