Глава ВЦИОМ описал отношение россиян к Трампу фразой "доверяй, но проверяй"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп как политик россиянам интересен больше, чем другие американские лидеры, однако россияне руководствуются в отношении иностранных политиков принципом "доверяй, но проверяй". Об этом ТАСС заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Трамп как политик людям интересен. Больше интересен, чем другие американские политики. Он пришел в этот раз с новой повесткой. И эта повестка вызывает определенные надежды у людей, что Трамп изменит американский курс. Вместо того, чтобы обкладывать Россию санкциями со всех сторон, подбрасывать дровишки в костер, поставлять оружие, что он, наоборот, приложит усилия к прекращению этого конфликта, примирению России и Америки, к более равноправному, справедливому сотрудничеству в мире XXI века. Есть такие надежды. Но это не тотальные надежды, потому что уже неоднократно мы обжигались на таких завышенных ожиданиях, поэтому мы сегодня очень осторожны. Есть определенные расчеты, но очень-очень-очень умеренные. Мы руководствуемся сегодня в отношении иностранных политиков таким принципом: "доверяй, но проверяй". Это в полной мере относится и к Трампу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Трамп действительно яркий и разносторонний человек, и россияне считают его белой вороной в американской политике. "Что в нем выделяют россияне? Он готов к неординарным шагам. Он любит прямое общение. У него очень запоминающийся яркий стиль", - рассказал Федоров. При этом он отметил, что отношение к американскому лидеру постепенно формировалось, сейчас оно неоднозначное.

"Трамп впервые появился на радарах, так сказать, основной части россиян уже довольно давно, почти 10 лет назад. И отношение к нему постепенно формировалось. И я бы сказал, что оно является амбивалентным, неоднозначным. С одной стороны, мы всех американских политиков держим на подозрении. Мы понимаем, что они про Америку, они не про Россию. Ими движут представления о том, что Америка - это исключительная нация, она самая главная, самая важная, она имеет право поучать другие нации, как им жить. И вот это нам все активно не нравится. Поэтому все американские политики - и демократы, и республиканцы, и Байден, и Трамп, и Обама, и так далее - все нам довольно подозрительны. Это базовый такой факт", - заключил Федоров.