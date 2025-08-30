Последний случай гнездования птицы зарегистрировали в 2020 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Самку редкой широконоски, внесенную в Красную книгу Москвы по первой категории редкости, заметили в акватории Москвы-реки. Это первый случай с 2020 года, который зафиксировали орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщается на портале мэра столицы.

Как отмечается, гнездование широконоски в столице нерегулярное событие, что делает каждую такую находку особенно ценной. Последний случай гнездования широконоски зарегистрирован в 2020 году на Большом Остафьевском пруду (ТиНАО). "Ее появление этим летом в городе говорит о благоприятной экологической обстановке: в городе созданы все условия для гнездования, включая достаточную кормовую базу и безопасные места", - отмечается на сайте.

Широконоска - это птица из семейства утиных, которая легко узнаваема благодаря своему широкому клюву, что и дало ей название. Этот вид встречается в умеренных широтах Евразии и Северной Америки. Широконоска предпочитает обширные мелководные водоемы с густой растительностью, такой как осока и тростник, а также открытые луга.

Птица прилетает в столицу в апреле-мае и вскоре откладывает от 8 до 11 яиц. Гнезда она строит на кочках у воды или на безлесных островах, тщательно маскируя их среди трав. Птенцы появляются через 24 дня и сразу прячутся в зарослях. Обычно в сентябре широконоски отправляются на зимовку к побережьям Черного, Каспийского и Средиземного морей, а также в Африку и Южную Азию. В столице эти птицы зимуют редко и в основном поодиночке.