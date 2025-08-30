Сильнее всего на маркетплейсах подорожали альбомы для рисования и пеналы на 87,5% и 31,5% соответственно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Траты россиян на школьные товары на двух крупнейших маркетплейсах в августе 2025 года превысили 3 млрд рублей, что на 1 млдр больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего к школе покупали альбомы для рисования - их продажи выросли на 532%, так же часто покупали цветные карандаши и шариковые ручки, а вот рюкзаки - на 24% реже, говорится в исследовании сервисов "Контур.Маркет" и Moneyplace, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Аналитики исследовали спрос на школьные товары на маркетплейсах перед текущим началом учебного года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

"Что касается реализации школьных товаров на двух крупнейших маркетплейсах, то на них, по данным сервиса Moneyplace, в августе 2025 года жители России потратили 3,07 млрд руб. против 2,07 млрд руб. в августе 2024. В августе 2025 по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост объема продаж школьных товаров составил 30,8%, рост выручки 48,4%, а средний чек подрос на 12, 64% - 410 руб. в августе 2025 года против 364 руб. в августе 2024", - говорится в исследовании.

Сильнее всего на маркетплейсах подорожали альбомы для рисования и пеналы на 87,5% и 31,5% соответственно. При этом альбомы для рисования одновременно стали рекордсменами по росту выручки (+488,6%) и объему продаж (+532,8%).

На втором месте по росту выручки оказались цветные карандаши + 93,5% с ростом продаж +44,2%. На третьем - шариковые ручки, в этой категории рост показателей составил 89,3% и 74,8% соответственно. Рюкзаки оказались единственным товаром, реализация которых просела, отмечают аналитики, несмотря на относительно невысокое подорожание +7,2% продажи упали на 24,8%, а выручка - на 21,7% Средний чек снизился лишь на две категории товаров: -6,6% на простые карандаши, -5,02% на акварельные краски.