Схема совершения преступлений постоянно эволюционирует на фоне противодействия со стороны государства, банков и операторов связи, подчеркнули в МВД

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мошенники после усложнения перевода денег через карты дропперов, а также привлечения к уголовной ответственности "курьеров" стали создавать фиктивные юридические лица для перевода похищенных средств через их счета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Усложнение перевода денег через карты дропов, которые мошенники называли "безопасными счетами", привело к привлечению "курьеров". После привлечения курьеров к уголовной ответственности преступники стали создавать фиктивные юридические лица для перевода средств через их счета", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что механизм совершения преступления постоянно эволюционирует в связи с противодействием со стороны государства, банков и операторов связи.

В России 5 июля вступил в силу закон, в соответствии с которым лицам, помогающим мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты, грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом или ограничением свободы. Новые положения внесены в статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 24 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следователи ГУ МВД России по Москве возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ, о так наказываемом дропперстве - передаче своего банковского счета мошенникам.