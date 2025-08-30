Паспорт компетенций является визитной карточкой молодого специалиста без опыта работы и помогает наглядно продемонстрировать навыки потенциальному работодателю

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек прошли за четыре года обучение в проекте "Центры компетенций" президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) и получили паспорт компетенций. Об этом сообщает пресс-служба РСВ.

"Проекту "Центры компетенций" президентской платформы "Россия - страна возможностей" исполняется четыре года. За это время он стал экосистемой по развитию потенциала молодежи, в которой участвуют более миллиона студентов, а число выданных выпускникам паспортов универсальных компетенций превысило 100 тысяч", - говорится в сообщении.

Паспорт компетенций является визитной карточкой молодого специалиста без опыта работы и помогает наглядно продемонстрировать навыки потенциальному работодателю. Чтобы его получить, необходимо пройти диагностику "гибких навыков". Каждый документ отражает уровень развития надпрофессиональных компетенций его обладателя.

Помимо оценки надпрофессиональных компетенций, участники теперь могут пройти опросник ценностных ориентаций. Этот новый инструмент помогает понять, как ценности влияют на выбор и поведение, и определить направление для развития.

"Такой комплексный подход способствует подготовке высококонкурентных и внутренне целостных специалистов, готовых ответить на вызовы современного рынка труда. Кроме того, полученные данные открывают перед университетами и работодателями уникальную возможность глубже понять устремления будущих специалистов, что позволяет точечно и адресно корректировать программы развития и воспитания", - отметил генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Центры компетенций открыты в 271 университете в каждом федеральном округе России, а также в Киргизии. Диагностику прошли более миллиона студентов. История проекта началась 30 августа 2021 года, когда на базе РАНХиГС открылся первый Центр компетенций. Это положило начало созданию сети по стране.