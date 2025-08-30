Из-за ограничений в аэропорту Сочи четыре рейса ушли на запасные аэродромы

Авиакомпании восстанавливают расписание полетов

СОЧИ, 30 августа. /ТАСС/. На запасные аэродромы ушли четыре самолета из-за ограничений в международном аэропорту Сочи, которые временно вводились ночью. Об этом сообщили в Telegram-канале сочинского аэропорта.

"Экипажи четырех самолетов, за время действия ограничений, приняли решения об "уходе" на запасные аэродромы: SU-2953 Челябинск - Сочи, SU-1074 Шереметьево - Сочи, UT-517 Нижневартовск - Сочи, N4 524 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ожидания пассажиров задержанных рейсов с детьми разместили в отдельном помещении, а пассажирам рейса Сочи - Алматы выдавали специальные коврики.

В аэропорту уточнили, что все его службы усилены персоналом для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок. Авиакомпании восстанавливают расписание полетов, корректировки возможны в течение ближайших двух дней.

Ночью 30 августа на работу международного аэропорта Сочи вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов, аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет и прилет в субботу задерживается более 40 рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям.