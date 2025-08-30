Перелет организовало посольство РФ в республике

БИШКЕК, 30 августа. /ТАСС/. Российских альпинистов-спасателей Баира Батуева и Александра Семенова, пострадавших 16 августа в результате падения вертолета при неудачной попытке эвакуации альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии, отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения. Как сообщает корреспондент ТАСС, Батуева, получившего серьезные травмы позвоночника, увезли на карете скорой помощи.

Перелет организовало посольство РФ в республике. "Баир Батуев - один из шести спасателей, участвовавших в операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной. 16 августа он находился на борту вертолета, который потерпел жесткую посадку в районе пика Победы. Все находившиеся на борту чудом остались живы, однако получили травмы. У Баира выявлены проблемы с позвоночником, и для оказания высококвалифицированной медицинской помощи его уже ждут специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Баира будет сопровождать его коллега - Александр Семенов, также находившийся на борту того самого вертолета", - рассказал представитель посольства.

Он отметил, что диппредставительство с первых минут получения информации о случившемся с альпинисткой вступило в активное взаимодействие с родственниками пострадавшей, поддерживало контакт с туристической компанией, Министерством обороны и МЧС Киргизии, в дальнейшем подключало ресурсы "Аэрофлота" и МЧС России.

"Благодаря совместным усилиям удалось оперативно решить вопрос организации перелета Батуева в Россию и обеспечить его доставку непосредственно до борта самолета", - добавил он.

О попытках спасения Наговициной

Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться. Группа не смогла продолжить движение из-за крайне сложных погодных условий и проблем со спиной у ее руководителя.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста Луки Синигальи. Спортсмен сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он скончался от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины.

25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. 27 августа Государственный комитет национальной безопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки пика Победы не обнаружил признаков жизни Наговициной. В свою очередь в киргизском МЧС признали россиянку без вести пропавшей.