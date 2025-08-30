Он удостоен Международной архитектурной премии The International Architecture Awards в категории "Школы и университеты"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Столичный кампус МГТУ им. Баумана удостоен Международной архитектурной премии в категории "Школы и университеты". Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Кампус МГТУ им. Баумана вошел в число лучших образовательных проектов мира. Он удостоен Международной архитектурной премии The International Architecture Awards в категории "Школы и университеты", - написал Кузнецов.

Он уточнил, что премия проводится с 2004 года Чикагским музеем архитектуры и дизайна "Атенеум" совместно с Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований и издательством Metropolitan Arts Press. Ежегодно жюри отмечает значимые архитектурные проекты со всего мира, формируя срез актуальных направлений современной архитектуры. В 2025 году на премию было подано рекордное количество проектов от ведущих бюро, среди них работы таких бюро, как Zaha Hadid Architects, Populous, Studio Gang, Stefano Boeri Architetti.

"Наш проект кампуса МГТУ, разработанный совместно с ТПО "Прайд", стал одним из победителей в категории образовательных зданий. Концепция ориентирована на создание комфортной и современной среды для учебы, исследований и коммуникации. В 2025 году премией отмечены также следующие московские проекты: ЖК River Park Towers, Кутузовский (ADM), ЖК Hide (ADM), ЖК "Достижение" (АрхИнж, ГорПроект, Ким Ен Гир). Почетное упоминание: музей "Коллекция" для района ЗИЛАРТ (СПИЧ), "Level Мичуринский" (СПИЧ), ЖК "Тишинский бульвар" (СПИЧ), БЦ Twist, Бутырская улица (ADM), "Начало" в Пресненском районе, Москва (Генпро)", - добавил главный архитектор столицы.