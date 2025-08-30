Столичные ветеринары назвали самых необычных животных, поступавших на прием

Ими стали скорпионы, жуки, пауки и улитки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Самыми необычными питомцами на приеме у столичных ветеринаров были скорпионы, жуки, пауки и улитки. Об этом ТАСС сообщили в Комитете ветеринарии Москвы.

"Самые необычные питомцы - это скорпионы, пауки, змеи, улитки, жучки. Их бывает много, особенно накануне выставок. Приходят также за ветеринарными сопроводительными документами", - рассказала в рамках фестиваля "Защити своего питомца" ветеринарный врач Тушинской государственной ветклиники Анна Шляхтина.

Она отметила, что недавно ветеринары впервые провели УЗИ аквариумной рыбке.

По ее словам, среди питомцев, которые поступают в ветклиники чаще всего, числятся собаки и кошки. Она добавила, что больше обращений исходит от владельцев собак, нежели от владельцев кошек.

Фестиваль "Защити своего питомца", приуроченный ко Дню ветеринарного работника, пройдет в Москве 30 и 31 августа. Основными площадками мероприятия станут Екатерининский парк и Сад имени Баумана.

На фестивале для гостей подготовили творческие активности, концерты, зоны для отдыха, игр и дрессировки питомцев. Также гостей ждут встречи с ветеринарами и кинологами, бесплатная вакцинация и экспресс-чекап питомцев в мобильной ветклинике, познавательные лекции, а также памятные сувениры и подарки.