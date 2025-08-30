Переговорный процесс будет продолжаться, сообщил врио губернатора Курской области

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. 23 жителя Курской области находятся на территории Украины, в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Как сообщили коллеги из аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, 23 курянина находятся в Сумской области, по ним идет переговорный процесс. Эта работа будет продолжаться, несмотря ни на что", - написал он.

Хинштейн добавил, что невозможно даже представить, с какими испытаниями пришлось столкнуться жителям приграничья. "Ту масштабную, кропотливую, сложную работу, которую мы развернули, ни в коем случае не остановим. Те, кто жив, обязательно должны вернуться домой, а с теми, кого не стало, мы должны достойно проститься", - подчеркнул врио губернатора региона.