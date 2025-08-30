Его организовали Федерация практической стрельбы России, Федерация снайпинга России, Федерация практической стрельбы Московской области и стрелковая лига "Русские сезоны"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Турнир по практической стрельбе состоялся в парке "Патриот" в подмосковном Одинцове, его участниками стали более 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Сегодня парк "Патриот" в Одинцовском округе принимает соревнования по практической стрельбе. <...> Более 50 лучших стрелков из разных регионов, которые в совершенстве владеют снайперскими винтовками, впервые состязаются в классе "Винтовка динамическая PRS 600". В программе восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 м", - говорится в сообщении.

Организаторами выступают Федерация практической стрельбы России (ФПСР), Федерация снайпинга России, Федерация практической стрельбы Московской области и стрелковая лига "Русские сезоны".

"Оружие - это средство повышенного внимания, и для того, чтобы проводить соревнования на должном уровне, необходима соответствующая площадка. И в Московской области она одна из лучших в России - многофункциональный огневой центр парка "Патриот". Уверен, что мы и дальше вместе с нашим региональным отделением продолжим развивать сотрудничество. И в будущем, не побоюсь этих слов, практическая стрельба в Московской области может стать авангардомпрактической стрельбы в России", - привели в тексте слова руководителя аппарата ФПСР Артемия Рогового.

В пресс-службе добавили, что турнир проходит одновременно с финалом кубка Московской области по стрельбе из пистолета и стрельбе из карабина пистолетного калибра.

"Это отборочное соревнование, где принимают участие спортсмены Московской области, а также из 11 регионов РФ от Калининграда до Республики Саха (Якутия). Есть индивидуальный и командный зачет. Это сочетание скорости выполнения упражнений и точности. Предлагается определенная мишенная обстановка, стрелок сам выбирает порядок поражения мишени, с какой позиции, куда емунужно прийти, переместиться. Чем точнее он выстрелит за меньшее время, тем лучше будет его результат", - процитировали в тексте и. о. главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Бориса Крейндлина.