На Ставрополье фестиваль "Пятигорское кольцо" объединил более 1 тыс. атлетов

Мероприятие было посвящено 245-летию Пятигорска и Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ПЯТИГОРСК, 30 августа./ТАСС/. Спортивный фестиваль "Пятигорское кольцо" объединил более 1 тыс. атлетов из 119 городов страны. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Пятигорское кольцо" объединило более 1 тыс. атлетов и приверженцев здорового образа жизни. В спортивном фестивале, приуроченном к 245-летию Пятигорска и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приняли участие не только пятигорчане, но и гости из 119 городов страны. Участники могли выбрать дистанцию по силам: традиционную в 9 км, забег-спутник на 3,5 км или соревнования по скандинавской ходьбе. Для юных спортсменов организовали отдельные забеги на 500 м в возрастных категориях 3-6 и 7-10 лет", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, все финишеры получили эксклюзивные медали на память о своем достижении.

"Также в рамках забега нашей школе №14 организаторы забега вручили интерактивный логопедический стол для коррекционных классов, который удалось приобрести на средства, собранные по итогам мартовского благотворительного забега "Исполнение желаний". Это мультимедийное развивающее оборудование для коррекции речевых нарушений у детей", - добавил Ворошилов.