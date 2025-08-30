Мероприятие продлится до 3 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. VII фестиваль детского и семейного кино "Солнечный остров" стартует в воскресенье в городе Евпатории Республики Крым. Фестиваль пройдет под патронатом главы Республики Крым Сергея Аксенова, сообщили в Министерстве культуры региона, и является значимым культурным событием для всего полуострова.

Ожидаются различные мероприятия - показ конкурсной и внеконкурсной программ фильмов, творческие встречи и мастер-классы, круглый стол. Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 31 августа, а церемония закрытия - 3 сентября.

Оценивать фильмы конкурсной программы будут два состава детского жюри под руководством народных артистов России Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея, заслуженного деятеля культуры России Наталии Дабижа. Среди гостей фестиваля ожидаются народные артисты России, режиссеры, актеры и другие деятели искусств, среди которых Дмитрий Харатьян, Марина Майко, Иван Харатьян, Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Лариса Лужина, Александр Балуев, Никас Сафронов, Валерий Яременко, Наталья Бондарчук, Игорь Днестрянский, Татьяна Абрамова, Михаил Мамаев, Наталья Дабижи.