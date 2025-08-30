Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила, что для физических лиц наказание составит 3 тыс. рублей, для юридических лиц, включая такси, - 100 тыс. рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Изменения в правила дорожного движения, ужесточающие требования к детским креслам, вступят в силу в России с 1 сентября. За нарушения предусмотрены штрафы вплоть до 100 тыс. рублей для юридических лиц, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"С 1 сентября вступают в силу изменения в правила дорожного движения, и нельзя больше будет перевозить детей в автомобилях без автомобильного кресла или бустера. Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле", - сказала Буцкая.

По ее словам, для физических лиц штраф составит 3 тыс. рублей, для юридических лиц, включая такси, - 100 тыс. рублей. "Это значит, что сейчас ни в одном автомобиле такси вы уже точно не увидите эти лямочки и тряпочки. Если же такое случится, это повод, как минимум, сделать водителю замечание, а если он вас проигнорирует - обратиться в автопарк и напомнить, что уже на уровне буквы закона прописано, что детей можно перевозить только в автомобильных креслах", - сказала депутат.

Парламентарий напомнила, что неправильно выбранные устройства могут представлять серьезную угрозу для жизни ребенка не только при аварии, но даже при резком торможении. По ее словам, тканевые фиксаторы часто не выдерживают нагрузки, в результате чего ремень безопасности смещается к шее и душит ребенка. "К сожалению, бывают случаи, которые заканчиваются гибелью детей", - подчеркнула собеседник агентства.

Кроме того, вся сила удара при использовании таких лямок приходится на область живота, что может привести к повреждениям внутренних органов и внутреннему кровотечению, которое вовремя не увидят. Буцкая подчеркнула, что ремни безопасности в автомобилях рассчитаны на пассажиров ростом выше 150 см, и при перевозке маленьких детей без автокресел могут представлять прямую опасность.

"Правила дорожного движения, как и многие другие, написаны кровью. Поэтому - только автомобильные кресла, только бустеры, только те системы, которые прошли серьезнейшие краш-тесты, могут защитить наших детей", - заключила она, призвав не забывать также о необходимости соблюдения скоростного режима.