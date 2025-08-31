Член комитета по соцполитике Совета Федерации поделилась, что теперь право на получение выплаты имеют все студентки очной формы обучения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Переход выплаты пособия по беременности и родам студенткам в ведение Социального фонда России позволит сделать этот процесс более прозрачным и удобным. Об этом заявила ТАСС член комитета по соцполитике Совета Федерации Наталия Косихина.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок расчета пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, направленный на поддержку будущих мам и обеспечение их финансовой стабильности в этот важный период жизни, независимо от получения стипендии, сказала сенатор.

"Важно отметить, что выплата пособия по беременности и родам студенткам переходит в ведение Социального фонда России, а не образовательных организаций, как это было ранее. Это позволит сделать процесс получения пособия более прозрачным и удобным", - сказала Косихина.

По ее словам, теперь право на получение выплаты имеют все студентки очной формы обучения в вузах, колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях, независимо от бюджетной или платной формы обучения.

"Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления необходимых сведений от организаций и документов женщины. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты", - рассказала Косихина.

При этом она отметила, что назначение и выплата пособия по беременности и родам по заявлениям, поданным студентками до 1 сентября 2025 года, рассматриваются образовательными учреждениями.