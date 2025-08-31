Власти заинтересованы в поиске новых технологий добычи, обеспечении безопасности труда и глубокой переработке, отмечает губернатор региона

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Кузбасс, в котором добывается почти половина всего "черного золота" России, сможет преодолеть кризис в угольной отрасли, возникший из-за международных санкций и логистических ограничений. Об этом в своем видеообращении в честь Дня шахтера сказал губернатор Илья Середюк.

"Угольная промышленность всегда была и остается основой экономики нашего региона. Здесь трудится более 100 тыс. человек. Мы добываем почти половину всего "черного золота" в России. Обеспечиваем теплом и энергией металлургию, машиностроение, химическое производство, социальную сферу. Сегодня главная отрасль Кузбасса переживает непростые времена. Международные санкции и логистические ограничения стали серьезным препятствием для развития. Мы преодолели уже не один кризис. Преодолеем и этот", - сказал Середюк.

По его словам, сегодня важно сохранить достигнутые результаты и продолжить движение вперед. Власти в настоящее время заинтересованы в поиске новых технологий добычи, обеспечении безопасности труда и глубокой переработке - это поможет нам быть готовыми к любым вызовам.

В Кемеровской области работает более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.