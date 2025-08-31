Таджикско-российские образовательные учреждения продолжат работать в соответствии с собственными планами и с учетом национального компонента, отметил представитель Минобразования республики Хуршед Давлатализода

ДУШАНБЕ, 31 августа. /ТАСС/. Переход на 12-летнее школьное образование в Таджикистане не коснется пяти таджикско-российских школ, в которых программа составлена по российским образовательным стандартам. Так прокомментировал ТАСС предстоящую реформу руководитель пресс-центра Министерства образования и науки Таджикистана Хуршед Давлатализода.

"В Таджикистане переход на 12-летнее школьное образование рассматривается как масштабная и системная реформа, которая реализуется <...> с учетом пересмотра государственных образовательных стандартов и совершенствования управленческих механизмов", - сообщил он. При этом Давлатализода подчеркнул, что реформа распространяется "исключительно на школы национальной системы образования", то есть на образовательные учреждения, функционирующие по государственным образовательным стандартам Таджикистана.

"Школы, где обучение ведется по российским образовательным стандартам, в частности таджикско-российские школы, продолжают работать в соответствии с собственными учебными планами и с учетом национального компонента", - отметил представитель министерства. По его словам, реформа не затрагивает эти школы напрямую, что обеспечивает уважение к многообразию образовательных систем в республике.

"Именно такой подход - дифференцированный, институционально выверенный и стратегически направленный - позволяет гармонично сочетать национальные интересы развития образования с международной практикой и существующими образовательными моделями", - пояснил он.

Давлатализода отметил, что реформа предусматривает не просто добавление еще одного учебного года, а комплексное обновление всей школьной системы. Он информировал, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона при министерстве создана межведомственная рабочая группа, которая занимается разработкой механизмов перехода на новую систему, включая дорожную карту, поэтапные схемы, порядок внедрения, а также все необходимые регламенты и технические нюансы. Он добавил, что группа работает над широким спектром вопросов - от правового и нормативного обеспечения до кадровой подготовки, финансово-экономических расчетов и методического сопровождения школ.

Образовательная реформа

По информации портала "Азия - Плюс", президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил о необходимости перехода на 12-летнее обучение в школах еще в 2009 году. В середине июля "Азия - Плюс" со ссылкой на Институт развития образования Академии образования Таджикистана сообщал, что, согласно уже разработанному графику, внедрение 12-летнего обучения в школах республики пройдет с 2029-2030 учебного года, если не возникнет каких-либо препятствий.

В Таджикистане с 1 сентября 2022 года действуют пять таджикско-российских школ, построенных в рамках межправсоглашения между Таджикистаном и РФ. Школы расположены в пяти городах республики (Душанбе, Бохтаре, Кулябе, Худжанде и Турсуназде) и рассчитаны на 1 200 мест каждая.