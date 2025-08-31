Посол Казахстана: Астана рада открытию филиалов российских вузов

Около 60 тыс. студентов республики сейчас обучаются в России, указал Даурен Абаев

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Казахстан рад открытию филиалов российских вузов, так как казахстанцев больше всего среди иностранных студентов в РФ. Об этом рассказал ТАСС казахстанский посол в России Даурен Абаев.

"Около 60 тыс. наших студентов сейчас обучаются в России. Среди иностранных студентов в России больше всего казахстанцев. <...> Нет языкового барьера, поэтому наши дети, будь то абитуриенты или студенты, легко учатся", - сказал Абаев.

"Очень радует тот факт, что российские вузы сейчас активно открывают свои филиалы в Казахстане. Семь вузов открыли филиалы, причем это топовые университеты. Знаковые события для нас это то, что 1 сентября откроет двери филиал МГИМО в Астане и первый в России филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске", - отметил он.

Филиал Московского государственного института международных отношений в столице Казахстана начнет прием первых студентов с сентября. Был проведен набор на две программы бакалавриата: "Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки" и "Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов" и две программы магистратуры: "Финансовая экономика и финансовые технологии" и "Многосторонние институты и управление глобальным технологическим развитием". Обучение будет реализовываться преподавателями МГИМО на территории Казахстана, а также преподавателями, прошедшими переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО, из числа граждан Казахстана. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемому на территории РФ. Первоначально филиал МГИМО в Астане будет базироваться в кампусе Евразийского национального университета имени Гумилева, затем обучение продолжится в отдельном здании филиала, проектирование которого уже началось.

В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Казахстан 27 ноября 2024 года был дан старт созданию филиала КазНУ на базе Омского госуниверситета имени Ф. М. Достоевского. Открытие филиала ведущего казахстанского вуза в России будет способствовать повышению эффективности научно-образовательного сотрудничества двух стран, в том числе в рамках евразийской интеграции. Филиал КазНУ, получивший 22 мая 2025 года лицензию на осуществление образовательной деятельности в РФ, является первым не только казахстанским, но и в целом первым зарубежным филиалом иностранной образовательной организации высшего образования в стране.