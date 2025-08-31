Кинопоказы о Второй мировой войне в рамках программы ВЭФ отложили из-за дождя

Показы перенесли на 1 сентября, отметило Министерство культуры Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Показы фильмов о Второй мировой войне, которые должны были состояться вечером 31 августа на набережной Спортивной гавани Владивостока в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ), отложены на 1 сентября из-за погодных условий, сообщает Министерство культуры Приморья.

"В связи с погодными условиями, запланированные во Владивостоке на 31 августа показы фильмов о событиях Второй мировой войны переносятся на 1 сентября", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о сильных дождях и грозах на юге Приморского края вечером 31 августа - 1 сентября.

Кинотеатр под открытым небом будет работать в рамках фестиваля "Владивостокские сезоны" десятого, юбилейного Восточного экономического форума с 1 по 6 сентября. Помимо исторических картин, зрителей ожидают короткометражные работы кинематографистов Дальнего Востока, а также показ и обсуждение документального фильма RT.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.