МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Посетителям пляжей с 1 сентября запрещено выгуливать животных на специально оборудованных для купания пляжах. Размер штрафа для граждан составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, сказал ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Ранее стало известно, что россиянам запретят приводить с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей. Соответствующая норма содержится в проекте приказа МЧС России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказ МЧС России 2020 г. и проект нового приказа распространяются лишь на пляжи, которые оборудуются специально для купания. Учет таких пляжей проводят территориальные органы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Следовательно, нарушением данных обязательных требований будет выгул животного только на учтенном МЧС пляже. Ответственность за выгул животных в неположенных местах установлена в КоАП РФ - административными наказаниями будут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 5 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц - от 15 000 до 30 000 рублей", - сказал он.

Зокиров отметил, что запрет приводить собак и других животных на пляжи непрерывно действует в России уже больше 45 лет. Впервые этот запрет был установлен в Правилах охраны жизни людей на внутренних водоемах РСФСР и прибрежных участках морей, утвержденных приказами Минжилкомхоза РСФСР в 1978 году и 1988 году, причем правила 1988 года действовали в Российской Федерации до 2024 г.

"Аналогичный по содержанию запрет предусмотрен правилами пользования пляжами в Российской Федерации, утвержденными МЧС России в 2020 году и действующими до 1 сентября 2026 года. В отличие от прежних правил, разрешается приводить собак-поводырей. 1 сентября 2025 года было намечено вступление в силу приказа МЧС России, утверждающего требования безопасности людей на водных объектах, заменяющие собой правила пользования пляжами 2020 года. В тексте требований тоже предусмотрен запрет приводить животных на пляжи. Но приказ не подписан министром - это лишь проект", - пояснил юрист.

Порядок привлечения к ответственности

Собеседник агентства подчеркнул, что это вовсе не значит, что выгул животного на неучтенном пляже правомерен - места выгула, согласно федеральному закону "Об ответственном обращении с животными", определяются органами местного самоуправления.

"Административное правонарушение должно быть зафиксировано в протоколе, который составляется должностными лицами соответствующих надзорных органов. Например, в Москве это комитет ветеринарии. Постановление о наложении административного наказания выносят руководители надзорных органов, их заместители, руководители структурных подразделений. Сотрудники полиции не вправе составлять протоколы по таким делам. Следовательно, целесообразнее обращаться в органы, осуществляющие государственный надзор в области обращения с животными", - сказал Зокиров.