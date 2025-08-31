Официальный представитель МИД РФ назвала композитора великим человеком

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Музыка народного артиста СССР, композитора и пианиста Родиона Щедрина будет жить вечно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ушел великий человек, но музыка его вечна!" - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив пост видеороликом с пьесой Щедрина "Играем оперу Россини".

Щедрин ушел из жизни в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет. Композитора не стало в Германии, где он провел последние годы жизни. Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев, прощание с композитором пройдет в камерной обстановке, церемонию посетят только близкие ему люди. Он также отметил, что ее дата и место еще не определены.

О композиторе

Щедрин - выдающийся композитор и пианист, народный артист СССР. Родился 16 декабря 1932 г. в Москве в семье Константина Щедрина (1894-1955) и Конкордии Ивановой (1908-1999). Его отец был композитором и музыкальным педагогом, мать работала в планово-экономическом отделе Большого театра. Первый же балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года.

В 2000 году вместе с супругой Майей Плисецкой он основал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.