Радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили работу трансформатора и турбогенератора №6 Курской АЭС, что позволило восстановить мощность третьего энергоблока станции, который ранее пострадал из-за атаки БПЛА, на 100%. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.

"Сегодня, 31 августа, в 02:20 [мск] была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%", - говорится в телеграм-канале станции.

В пресс-службе отмечается, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.