Соцкарты учащихся заблокируют, если они не провалидируют их при поездке на МЦД

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Социальные карты учащихся, которые не провалидируют их при поездке на МЦД дважды, будут блокироваться с 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

"Для проезда по социальным картам обучающихся с оформленными на них городскими абонементами в поездах МЦД в зонах "Центральная" и "Пригород" их необходимо валидировать дважды - при входе и выходе. С 1 сентября при несоблюдении правил валидации действие городского абонемента будет приостановлено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данное правило действует для обучающихся из любого региона, имеющих социальные карты с правом проезда. При отсутствии валидации на вход социальная карта на выход не сработает, обучающемуся необходимо будет оформить разовый проездной документ в билетопечатающем автомате или кассе на выходе со станции.

"При отсутствии валидации на выход действие городского абонемента на социальной карте обучающегося будет приостановлено. Возобновить действие городского абонемента можно будет бесплатно при обращении в кассу. Соблюдение правил валидации поможет сэкономить время в поездке", - добавили в пресс-службе.