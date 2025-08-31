Договор предусматривает проведение совместных образовательных проектов в области дизайна

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) подписал соглашение о сотрудничестве с представителями модной индустрии Бразилии. Подписание документа состоялось в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Со стороны Бразилии в переговорах принял участие руководитель проектов в сфере дизайна Бразильского государственного агентства по продвижению торговли и инвестиций (APEX Brazil) Бруно Симоэс. Российскую сторону представляли ректор МХПИ Алексей Егоров и представители Фонда моды.

"Соглашение предусматривает проведение совместных образовательных проектов в области дизайна, организацию конференций, семинаров, выставок, школ и тренингов, академические обмены студентов и преподавателей, совместное участие в международных грантовых и конкурсных программах, а также обмен технологиями и опытом в креативных индустриях", - говорится в сообщении.

По словам Егорова, институт заинтересован в развитии устойчивого сотрудничества с партнерами из стран БРИКС. "Это соглашение открывает для наших студентов новые возможности - от участия в международных проектах до обмена опытом с ведущими специалистами бразильской fashion-индустрии", - отметил он.

В рамках визита гостям из Бразилии провели экскурсию по институту. Симоэс высоко оценил достижения студентов МХПИ в области дизайна, декора и event-индустрии. Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества - уже этой осенью запланирована встреча в Бразилии, куда МХПИ получил официальное приглашение.

Заключенное соглашение стало частью программы развития международных связей института со странами БРИКС. Детальные планы взаимодействия будут определены в ближайшие месяцы.