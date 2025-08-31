Речь идет о межмуниципальном трамвае, который связывает Екатеринбург и Верхнюю Пышму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Бесплатный проезд для школьников введут с 1 сентября 2025 года в межмуниципальном трамвае, который связывает Екатеринбург и Верхнюю Пышму в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Проезд в межмуниципальном трамвае Екатеринбург - Верхняя Пышма для школьников с 1 сентября станет бесплатным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск межмуниципальной линии между городами Екатеринбург и Верхняя Пышма состоялся 31 августа 2022 года. За это время перевезено почти 6 млн пассажиров, ежедневно трамваи преодолевают 1 869 км пути.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил о том, что проезд в наземном общественном транспорте станет бесплатным для всех школьников Екатеринбурга с 1 сентября 2025 года. Екатеринбург станет первым и единственным городом России, где такая мера распространится на всех школьников с 7 до 18 лет. Для получения бесплатного проезда школьнику необходимо будет предъявить справку из образовательной организации или электронную карту учащегося.