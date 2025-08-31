Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая отметила, что цена за подарок не должна быть выше 3 тыс. рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость подарков учителям не должна превышать 3 тыс. рублей, и родителям лучше сохранять чек, подтверждающий цену товара. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано - что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно", - сказала Буцкая.

Она уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. "Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами", - подчеркнула депутат.

Буцкая также порекомендовала сохранять доказательства стоимости подарков на случай возможных вопросов. "Если вы что-то хотите подарить - купили, взяли чек и сфотографируйте для себя на будущее. Чек сохраните, потому что, если не дай Бог у кого-то возникнут вопросы, наличие чека и фотографии подарка эти вопросы тут же снимет", - добавила она.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, подарки государственным и муниципальным служащим, в том числе работникам образовательных организаций, не допускаются, "за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей".