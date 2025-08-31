Старший на месте поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Евгений Слизовский и основатель компании POOLSE в России Давид Исмаилов рассказали ТАСС, как вплавь спастись в открытом море.
- Самое важное — сохранять спокойствие, паника ускоряет потерю сил и увеличивает риск утопления.
- Необходимо контролировать дыхание, лечь на спину (это является одним из самых важных навыков для экономии энергии). Если есть силы, можно плыть на спине, делая плавные движения руками и ногами сверху вниз. Это помогает продвигаться на воде, экономя энергию. Также можно плыть по собачьи.
- Для избежания теплопотери можно поджать ноги к груди, согнувшись в так называемый поплавок: в такой позе можно находиться на воде немного дольше.
- Если есть течение, не надо с ним бороться, стоит использовать его и плыть в сторону берега или ближайшего безопасного места. Ни в коем случае нельзя сражаться с волнами.
- Нельзя игнорировать визуальные ориентиры и близлежащие спасательные средства. Важно сигнализировать людям: махать руками, кричать, всячески демонстрировать, что вы в опасности. Необходимо пытаться привлечь внимание всего: самолетов, пароходов — всего, что может помочь.
- При усталости нужно лечь на спину, минимально двигая руками и ногами, чтобы держаться на поверхности.
- Необходимо попытаться сориентироваться в пространстве, самое простое – по солнцу. Если вы заходили в воду и солнце было справа, то плывя обратно в расчете попасть на берег, солнце должно быть слева.
Александр Темнов