ЛУГАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Временное отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95 фиксируется на автозаправках в Луганской Народной Республике, ожидается, что ситуация с дефицитом топлива топлива начнет стабилизироваться с 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

"31 августа 2025 года на автозаправочных станциях республики фиксируется временное отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95. Сложившаяся ситуация обусловлена перебоями в поставках, а также повышенным потребительским спросом на топливо, который наблюдается в течение последних двух недель", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что совместно с региональным Минтрансом принимают меры по ускорению доставки ранее отгруженных партий топлива.

"Ожидается, что в течение завтрашнего дня ситуация начнет стабилизироваться. При этом на отдельных АЗС республики возможен дефицит в связи с продолжающимся повышенным спросом у жителей и снижением запасов у поставщиков ГСМ", - подчеркнули в ведомстве.