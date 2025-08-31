Для треков будет появляться отдельная панель под фотографией пользователя

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новая функция отображения музыки в профиле появилась в Telegram, сообщила команда мессенджера.

Для треков будет появляться отдельная панель под фотографией пользователя. Можно добавлять треки из любых чатов в Telegram - это делается через встроенный медиаплеер. После добавления песни в профиль создается плейлист, который включает в себя и предыдущие треки.

Telegram также изменил дизайн профилей пользователей приложения для Android - теперь фотография в "свернутом" состоянии расположена в центре экрана. Если пользователь имеет закрепленные коллекционные подарки, они будут окружать фотографию.