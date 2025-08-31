Глава правительства РФ поздравит школьников с началом нового учебного года.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в День знаний приедет в общеобразовательную школу в Калужской области.

Премьер-министр посетит учебное заведение и поздравит школьников с началом нового учебного года. В мероприятии примет участие министр просвещения Сергей Кравцов.

Годом ранее глава кабмина в начале учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в Лобне Московской области. Он посетил несколько учебных классов, пообщался с учениками 10-11-х классов и поздравил их с Днем знаний.