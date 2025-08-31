Второй тест смогут проводить позже

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правила исследования воздуха на наличие алкоголя у водителей меняются в России с 1 сентября. Теперь при положительном результате первого теста второй будет проводиться через 15-25 минут.

"При положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя через 15-25 минут после первого исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя проводится повторное исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя", - говорится в тексте приказа Минздрава России.

Ранее этот промежуток составлял 15-20 минут.