Норма вступает в силу с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Студентам-донорам будет предоставляться выходной в день сдачи крови с 1 сентября 2025 года.

Ранее выходной в день сдачи крови и предшествующего ему медосмотра предоставлялся только работающим гражданам. Теперь эта норма распространяется и на студентов.

Кроме того, документ включает участие в добровольной безвозмездной сдаче крови и (или) ее компонентов в целях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности. Это позволит донорам претендовать на получение мер поддержки участников волонтерской деятельности.