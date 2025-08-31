За нарушение рекламодателям и распространителям грозит штраф

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций, вступает в силу с 1 сентября.

Под действие поправок в том числе попадут такие платформы, как Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской). В законе отмечается, что ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказание за такие правонарушения указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Согласно статье 14.3 этого кодекса, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам - до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

Как ранее пояснял ТАСС адвокат Сергей Жорин, если пользователь делает репост, упоминает или призывает подписаться, приводит ссылку (в том числе через QR код) на аккаунт в запрещенной соцсети, это уже может расцениваться как реклама экстремистской организации, то есть это запрещено. Даже если речь идет не о рекламной интеграции, а о простом обмене контентом, есть потенциальный риск. Роскомнадзор предупреждает, что привлечение аудитории к таким платформам расценивается как реклама.

Жорин также советовал до 1 сентября удалить все рекламные публикации (посты, сторис, интеграции, упоминания товаров и услуг, ссылки, промокоды и т. п.) в запрещенных соцсетях, даже если они не платные, и избегать любых ссылок, QR-кодов, упоминаний аккаунтов, привлекающих трафик к платформам.

Кроме того, новые нормы также сокращают до трех лет срок хранения Роскомнадзором информации о распространяемой онлайн рекламе, в том числе социальной. Ранее срок хранения такой информации составлял пять лет.