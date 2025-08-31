Время розничной торговли алкогольной продукцией сократили на два часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Изменения в законодательстве, касающиеся ограничений продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах (МКД), вступают в силу в Санкт-Петербурге с 1 сентября. В Ленинградской области области на два часа сокращается время розничной торговли алкоголем, новые правила реализации начнут действовать также с первого дня осени.

Петербургский закон, направленный на борьбу с так называемыми "наливайками", в процессе обсуждения вызвал активные общественные дискуссии. Его разработка велась более года, документ был принят в окончательном чтении 28 мая. Нововведения предусматривают, что с 1 сентября запрещается продавать алкогольную продукцию в объектах общепита, расположенных в МКД и (или) на прилегающих к ним территориях, с 22 часов до 11 часов (за исключением периода времени с 22 часов 31 декабря до 11 часов 1 января). Исключение составят заведения, которые соответствуют критериям понятия "ресторан".

Для признания рестораном заведение должно соответствовать одновременно всем семи требованиям: отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 кв. м, отдельные туалеты для посетителей и персонала, оборудованное место для приготовления пищи, не менее 5 сотрудников в штате (в том числе два повара), договор на охрану и "тревожная" кнопка. В случае несоответствия перечисленным критериям заведения не лишатся лицензии на продажу алкогольной продукции, но будут осуществлять ее в пределах установленного времени - с 11 до 22 часов - по аналогии с магазинами.

Формирование реестра ресторанов

С 1 сентября все владельцы баров, кафе и ресторанов, расположенных в МКД, в обязательном порядке должны подать заявку для включения в реестр, который ведет Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга. "Срока на включение в реестр ресторанов не существует. Это живая система, которая будет постоянно обновляться: будут появляться новые организации, кто-то будет закрываться, исключаться, перепрофилироваться. Организации могут в спокойном режиме подавать заявление в комитет, мы их рассматриваем максимально в тридцатидневный срок. Рассмотрение заявлений начнется после 1 сентября, когда закон вступит в силу, и понятие "реестр ресторанов" станет легитимным", - пояснила на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя комитета Тамара Ломоносова.

По данным, приведенным депутатом заксобрания Денисом Четырбоком, в Петербурге объекты общепита, где продается алкогольная продукция, расположенные в многоквартирных жилых домах, составляют примерно половину от общего числа таких заведений в городе. "Мы не выгоняем и никоим образом не запрещаем работу заведений, мы лишь говорим об утверждении петербургского стандарта работы объектов общественного питания с алкоголем - раз, и второе - о создании условий нормального человеческого общежития бизнеса и петербуржцев", - отметил он на пресс-конференции в ТАСС в преддверии вступления в силу новых ограничений.

Ранее глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью ТАСС отмечал, что в многоквартирных домах в Петербурге находится около 2,5 тыс. предприятий общепита, использующих алкогольную продукцию. По приведенной им оценке, под установленные в законе критерии "ресторана" могут не попасть около 10% от этого количества.

Сокращение времени продажи алкоголя в Ленобласти

Еще одно нововведение, касающееся розничной продажи алкогольной продукции, с 1 сентября вступает в силу в Ленинградской области. Документ синхронизирует ограничения на розничную продажу алкоголя на территории двух соседних субъектов.

"Согласно изменениям в областном законе об обороте этилового спирта, продажа алкоголя на территории Ленинградской области будет запрещена с 22:00 мск до 11:00 мск. Запрет коснется магазинов и точек общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", - сообщала пресс-служба областного правительства. До введения новых правил можно было продавать алкоголь с 09:00 мск.

Таким образом, в магазинах в Ленобласти продажа алкоголя будет разрешена с 11:00 мск до 22:00 мск; в кафе, барах, буфетах в МКД - с 11:00 мск до 23:00 мск; в отдельных кафе в МКД при соблюдении условий - с 11:00 мск до 02:00 мск.

Первого сентября, в День знаний, розничная продажа алкоголя на территории всей Ленинградской области запрещена в течение всего дня.