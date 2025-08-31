Глава государства отметил, что в новых школах смогут учиться более 1 млн детей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. новых школ построено в России за последние годы, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня знаний.

"За последние шесть лет в России было построено более 1,6 тыс. новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии", - сказал глава государства.

Путин отметил также обновление системы среднего профессионального образования, которое все чаще становится осознанным выбором молодых людей, и они осваивают востребованные экономикой профессии. "Сегодня в наших колледжах учится более 3,8 млн ребят", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "важные качественные перемены идут на всех уровнях - от детских садов до университетов". "И главная цель здесь - на практике обеспечить надежный жизненный старт для молодых поколений", - отметил президент.

"Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Всем, кто жадно впитывает знания, постоянно стремится к новому, кто хочет приносить пользу родной стране и добивается этой цели - конкретными делами, победами и достижениями. Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза", - сказал Путин.

Президент пожелал успехов, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. "С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!" - обратился к ним глава государства.