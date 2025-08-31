В России с 3 сентября вступает в силу ГОСТ для школьной формы

Документ устанавливает требования к ткани, соответствию размерам, воздухопроницаемости и гипоаллергенности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ГОСТ для школьный формы начнет действовать в России с 3 сентября 2025 года. Документ устанавливает параметры для изготовления школьной формы, соответствующей требованиям ГОСТа: характеристики ткани, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность, сообщали ранее в Минпросвещения РФ.

Как уточняли в Росстандарте, школьную форму изготовляют отдельными изделиями или комплектами из двух или более предметов гардероба, а также с аксессуарами, которые являются составными частями изделия.

Согласно стандарту, к основным изделиям школьной формы относятся блузка, жилет, пиджак/жакет/блейзер, кардиган, джемпер, свитер/водолазка, рубашка, платье/сарафан, юбка, брюки, комбинезон. При этом ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду. По классификации форма делится на повседневную и торжественную.

В Росстандарте отмечали, что ГОСТ не предъявляет требований к дизайну формы, но она может иметь отличительные знаки образовательной организации, такие как эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы.