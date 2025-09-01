По данным исследования образовательного холдинга Skillbox и сервиса для заботы о ментальном здоровье zigmund.online, 40% респондентов отмечают легкое беспокойство перед Днем знаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более половины опрошенных подростков ассоциируют День знаний с новыми начинаниями. При этом каждый пятый россиянин связывает этот праздник с грустью и стрессом, свидетельствуют результаты исследования образовательного холдинга Skillbox и сервиса для заботы о ментальном здоровье zigmund.online (есть в распоряжении ТАСС).

"40% подростков отмечают легкое беспокойство перед 1 сентября - это почти вдвое чаще, чем радость и воодушевление (23%). Для 20% респондентов День знаний связан с грустью, и столько же называют его источником стресса. При этом каждый второй подросток (51%) все же воспринимает эту дату как символ новых начинаний", - говорится в результатах опроса.

Согласно данным исследования, у взрослых отношение к дате несколько изменилось. В школьные годы почти половина (47%) респондентов испытывали тревогу и стресс, треть (33%) встречали 1 сентября с радостью и воодушевлением. В настоящее время - желание что-то поменять (25%) и чувство ностальгии (22%). "Желание перемен" выросло с 4% до 25% по сравнению со школьными годами.

Исследование проводилось среди почти 2 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 59 лет, проживающих преимущественно в городах-миллионниках, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани.