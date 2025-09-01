Молодежь между карьерой и созданием семьи все чаще выбирает первое, отметил Валерий Федоров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Молодежь между карьерой и созданием семьи все чаще выбирает карьеру, из-за чего средний возраст вступления в брак в России в настоящее время увеличился. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Безусловно, карьеру, - сказал он, отвечая на вопрос, что выбирает российская молодежь сегодня. - Сегодня на человека, который до 25 лет женился или вышел замуж, уже смотрят с удивлением. Раньше было все наоборот. Раньше на человека, который к 25 годам свою семью не создал, смотрели с удивлением. Считали, что какой-то он не такой", - сказал Федоров.

По его словам, в настоящее время приоритет молодые люди отдают образованию, поиску работы, созданию финансовой подушки. "То есть мнение сегодня господствует о том, что надо прочно встать на ноги, получить образование, профессию, найти работу, начать создавать материальный фундамент, найти человека, проверить свои чувства к нему, попробовать и только потом уже создавать семью. И вот такое настроение сегодня доминирует. И поэтому средний возраст вступления в брак сегодня у нас увеличился", - сказал собеседник агентства.