МКС, 1 сентября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий записал из модуля "Купол" видеообращение к коллегам-журналистам.

"С борта Международной космической станции, с орбитальной высоты в 400 км поздравляю ТАСС со 121-летием со дня основания. ТАСС - это не просто информационное агентство, это история, ставшая легендой, и современность, опережающая время. С вами и в небе, и на Земле, и даже в космосе. Здесь, вдали от Земли, особенно ощущаешь значимость точного слова, достоверной информации и ответственности перед аудиторией", - сказал космонавт.

Он пожелал журналистам ТАСС неиссякаемой энергии и ярких репортажей.

18 марта 2025 года заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко вручил удостоверение специального корреспондента ТАСС Алексею Зубрицкому. Космонавт стал шестым спецкором агентства на МКС. До него в хронологическом порядке спецкорами ТАСС работали Александр Мисуркин, Олег Артемьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко и Иван Вагнер.