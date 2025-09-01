В частности, в ДНР активисты Народного фронта вместе с военными привели в порядок здания школ, пострадавшие от обстрелов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Народный фронт помогает подготовить школы к новому учебному году в регионах России и на новых территориях, а также вместе с военнослужащими поздравляет школьников с Днем знаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

В Белгородскую область прибыла партия гуманитарной помощи, собранная жителями и организациями Свердловской области. Это тысячи наборов школьных принадлежностей, рюкзаков и одежды. "Вместе мы собрали целую фуру помощи. Люди удивляются, что она приехала за две тысячи километров, и искренне благодарят уральцев за участие и поддержку", - отметил руководитель исполкома Народного фронта в регионе Вадим Савин.

Подготовка школ идет и в ДНР: активисты Народного фронта вместе с военными привели в порядок здания, пострадавшие от обстрелов. "Вставляем окна, чистим и убираем, устанавливаем генераторы и тепловые пушки - все это нужно, чтобы дети могли учиться в тепле и безопасности", - сказал представитель движения Дмитрий Патрин.

С поздравлениями к школьникам обратились артиллеристы из Ленинградской области и десантники из Башкирии. Военные пожелали ребятам стремиться к знаниям и напомнили, что образование - это вклад в будущее страны.

Кроме того, Народный фронт совместно с Минпросвещения запустил всероссийскую кампанию по контролю качества школьного питания: в 40 тыс. школ размещены плакаты с QR-кодами для обращений родителей и учеников. "Теперь любой сигнал будет оперативно зафиксирован и направлен в региональное управление образования - это позволит быстрее решать проблемы", - подчеркнул руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

Также традиционно активисты Народного фронта проводят мониторинг школьных маршрутов, проверяют дороги и пешеходные переходы, чтобы обеспечить детям безопасный путь в школу.