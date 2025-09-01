Современный мир требует непрерывного обучения и получения знаний, отметила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Современный мир, где происходит стремительное развитие технологий, требует непрерывного обучения и повышения квалификации, основой которых являются знания. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем знаний.

"В современном мире стремительное развитие технологий, внедрение инновационных подходов во всех сферах требуют непрерывного обучения и повышения квалификации, ведь основой любого дела являются знания", - уверена Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Именно знания дают свободу в выборе жизненного пути, возможность реализовать свои таланты и способности, отметила спикер СФ.

"Этот праздник, наполненный добрыми и радостными эмоциями, с волнением ждут школьники и студенты, педагоги и родители", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, что для государства важно, чтобы каждый человек смог получить хорошее образование, состояться как личность, гражданин и профессионал, проявить себя в политике, бизнесе, науке, культуре и спорте.

"Дорогие учащиеся! Вас ждет интересная и увлекательная пора поиска ответов на трудные вопросы, решений непростых задач. Уверена, что впереди у вас большие успехи и победы. Пусть энергия, настойчивость и целеустремленность помогут вам добиться высоких результатов в учебе", - добавила Матвиенко.