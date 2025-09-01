Речь идет также о сокращении кадрового дефицита

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Формирование национального рынка труда, а также сокращение кадрового дефицита, в частности в бюджетной сфере, остаются одними из приоритетных направлений работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", заявил глава профильной комиссии, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"Важнейшая задача нашей комиссии по направлению "Кадры" - обеспечение экономики страны квалифицированными специалистами. Это комплексная работа: от прогнозирования потребности и подготовки кадров по востребованным профессиям до содействия в трудоустройстве. Для этого необходима консолидация усилий регионов и работодателей, включая разработку нестандартных мер по привлечению граждан на рынок труда. Приоритет - формирование национального рынка труда и сокращение кадрового дефицита, особенно в бюджетной сфере", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства Калужской области.

Глава профильной комиссии подчеркнул, что ключевым принципом работы остается практическая ориентированность и тиражирование лучших региональных практик. "Лучшие решения рождаются "на земле", и наша задача - выявлять их и внедрять по всей стране. Лично для меня как для губернатора работа в комиссии крайне полезна - она позволяет перенимать лучший федеральный и региональный опыт для Калужской области и, в свою очередь, предлагать наши наработки для масштабирования. Это усиливает позиции региона и помогает оперативно реагировать на вызовы, что, в конечном счете, ведет к улучшению качества жизни людей", - приводятся слова Шапши в сообщении.

Кроме того он отметил, что одной из составляющих работы комиссии остается и вопрос привлечения иностранных кадров. "В современных условиях мы также аккуратно рассматриваем миграционную составляющую, делая ставку на квалифицированных, законопослушных специалистов, которые готовы связать свое будущее с Россией и разделяют наши ценности", - добавил Шапша.