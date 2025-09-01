В аэропорту Волгограда отменили четыре рейса

Еще пять задерживаются

ВОЛГОГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Вылет трех и прилет двух рейсов задерживаются в международном аэропорту Волгограда. По два рейса на прилет и вылет в Москву отменены, следует из онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 23:54 мск 31 августа до 05:02 мск 1 сентября.

Согласно онлайн-табло, отменены четыре рейса в Москву - два на вылет и два на прилет. Задержаны два рейса на вылет в Сочи, еще один - в Сургут. Также задержаны на прилет два рейса - из Калининграда и Сургута.