Участники также высоко оценили вклад, внесенный городом Циндао в раскрытие туристического потенциала региона

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Китае пришли к договоренностям о развитии путем многосторонних усилий медицины и туризма. Об этом говорится в Тяньцзиньской декларации объединения.

"Государства-члены будут стремиться к расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, развитию туристической инфраструктуры и увеличению туристического потока, - подчеркивается в ней. - Государства-члены, признавая координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в международных усилиях по защите здоровья населения, стремятся создать справедливую, эффективную и устойчивую систему общественного здравоохранения, нарастить потенциал и сотрудничество в области экстренной медицинской помощи, телемедицины, традиционной (народной) медицины и первичной медико-санитарной помощи для обеспечения готовности, предотвращения и реагирования на возможные пандемии".

Как уточняется, участники высоко оценили итоги Совещания министров здравоохранения государств - членов организации в городе Сиань (административный центр провинции Шэньси, северо-запад КНР), которое прошло 28 апреля, и 8-го Совещания глав служб стран объединения, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, состоявшегося 12 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге. Они отметили предложения о создании Глобальной коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи и Медицинской ассоциации ШОС в формате заинтересованных сторон, а также рабочей группы в структуре организации по обеспечению жизненно необходимыми и экстренными медицинскими продуктами.

Страны-участницы также высоко оценили вклад, внесенный городом Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) в раскрытие туристического потенциала региона, и поддержали укрепление сотрудничества в области культуры в качестве "Туристической и культурной столицы ШОС в 2024-2025 годах". Они выразили приветствие по поводу объявления города Чолпон-Ата в Киргизии "Туристической и культурной столицей ШОС в 2025-2026 годах", отметили предложение о проведении под эгидой объединения юбилейной встречи Иссык-Кульского форума имени Чынгыза Айтматова в Чолпон-Ате.

В этом году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.