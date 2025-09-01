ЧЕРКЕССК, 1 сентября. /ТАСС/. Проспект 200-летия Черкесска появился в юбилейный год в новом микрорайоне столицы Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщается на сайте мэрии города.
"Распоряжением мэра города одна из новых улиц столицы КЧР стала "проспектом 200-летия Черкесска", - говорится в сообщении.
Названная в честь юбилея республиканского центра улица располагается в северном микрорайоне города, который активно застраивается.
Празднование 200-летия Черкесска, объединенное с Днем Карачаево-Черкесии, состоится 6 и 7 сентября. Соответствующий указ подписал глава региона Рашид Темрезов.