Андрей Булыга назвал развитие военного образования и повышение качества подготовки кадров одной из приоритетных задач

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Булыга поздравил с началом нового учебного года слушателей и курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А. В. Хрулева в Пензе, сообщили в Минобороны России.

В торжественной церемонии по случаю Дня знаний приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представители центральных органов военного управления, начальник Военной академии МТО генерал-лейтенант Илгар Кахраманов, начальник Пензенского филиала академии МТО генерал-майор Александр Цаплюк, ветераны тыла. Обращаясь к участникам мероприятия, Булыга передал слова поздравления от имени главы российского военного ведомства Андрея Белоусова и членов коллегии Министерства обороны РФ, пожелал офицерскому, преподавательскому составу и курсантам академии крепкого здоровья, успехов в учебе и новых побед в благородном деле защиты Отечества.

"Развитие военного образования и повышение качества подготовки военных кадров является одной из наших приоритетных задач. В этих целях Минобороны России реализует долгосрочный масштабный проект "Военное образование - на службе Отечеству". Он предусматривает открытие новых вузов, обновление образовательных программ с учетом перспективных направлений технологического развития и опыта специальной военной операции, улучшение учебно-материальной базы, совершенствование профессиональных компетенций личного состава, укрепление престижа военной службы", - сказал Булыга.

Кроме того, заместитель главы военного ведомства отметил заслуги профессорско-преподавательского состава: "Самоотверженный труд преподавателей непосредственно вносит огромный вклад в обучение и воспитание будущих офицеров. В условиях проведения специальной военной операции к подготовке офицерского состава предъявляются особые требования. Основные усилия в подготовке офицеров необходимо сосредоточить на изучении боевого опыта, способов ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения".

В 2025 году в Военной академии МТО имени генерала армии А. В. Хрулева в Санкт-Петербурге, в ее институтах и филиалах в Омске, Пензе и Вольске проведен набор абитуриентов на факультеты высшего и среднего профессионального образования. Всего на первые курсы поступило свыше двух тысяч абитуриентов. На участие во вступительных испытаниях было подано почти пять тысяч личных дел кандидатов. По сравнению с прошлым годом конкурс вырос в 1,5 раза. Среди поступивших более 650 военнослужащих являются участниками специальной военной операции.

Также в ходе мероприятия заместитель Министра обороны РФ вручил отличившимся офицерами и преподавателям университета государственные и ведомственные награды.