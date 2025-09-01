Виктор Садовничий отметил, что на первый курс в 2025 году зачислено около 15 тыс. человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий открыл новый учебный год традиционной вводной лекцией для первокурсников, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие первокурсники! Это ваша первая лекция в Московском университете. Она не входит в учебные планы, по которым вы будете учиться каждый на своем факультете, но именно с нее начинается ваша университетская жизнь", - сказал он.

Ректор также отметил, что на первый курс в 2025 году зачислено около 15 тыс. человек. "Более 60 тыс. студентов [обучаются сейчас в МГУ]", - отметил он.

Садовничий подробно рассказал студентам об истории МГУ и вкладе университета в российскую и мировую науку. Особое внимание в речи ректора было уделено биографии основателя вуза Михаила Ломоносова.

Академик также напомнил, что в этом году 270-летний юбилей университета отмечался по всей стране как событие общегосударственного значения. В январе президент России Владимир Путин посетил Московский университет и вручил нашему коллективу высокую государственную награду - орден "За доблестный труд".