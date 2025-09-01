По случаю начала учебного года помощник российского президента посетил одну из московских школ, которая является старейшей в столице, где пообщался с преподавательским составом и учениками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мобильные телефоны, которые школьники приносят с собой в учебные заведения, лишь отвлекают их и мешают учебному процессу. Родителям не стоит препятствовать решениям школы в подобных вопросах, подчеркнул помощник российского президента Владимир Мединский.

По случаю начала учебного года он посетил одну из московских школ, которая является старейшей в столице, где пообщался с преподавательским составом и учениками.

В комментарии телеканалу "Россия-24" Мединский отметил: "Хотелось бы, чтобы родители поменьше мешали школьному процессу. Вот я сегодня спрашивал, как тут с мобильными телефонами в [данной] школе, - есть противодействие со стороны родителей. Это неправильно, это отвлекает и мешает".

Помощник российского лидера поздравил учащихся с началом учебного года. "Пожелать можно только одно: чтобы каждый день, который ребята проводят в школе, они проводили не впустую и старались чему-то научиться", - напутствовал Мединский.